"Je vous ai détesté" : Christophe Dechavanne, remonté, s'en prend violemment à un célèbre animateur

Comme tous les samedis soirs depuis le 24 septembre dernier, Christophe Dechavanne était sur le plateau du talk-show Quelle époque ! ce samedi pour interroger les différents invités de tous les milieux venus faire leur promotion. Et parmi eux, outre le dessinateur Luz, la femme politique Sandrine Rousseau ou le Youtubeur TibInShape, se trouvait son collègue Michel Cymès, animateur star sur France 2 et médecin parfois controversé.

Notamment, d'ailleurs, pendant la pandémie : le médecin, invité des plateaux de télévisions, avait minimisé les risques liés au Covid-19 dans l'émission Quotidien et avait déclaré que la maladie était "une forme de grippe qui est un peu plus cognée que la grippe. Mais ça reste une maladie virale comme on en a tous les ans". Des propos qu'il a ensuite regrettés mais qui lui avaient valu beaucoup de critiques.

Et notamment ce samedi soir : en préambule de l'émission, Christophe Dechavanne a été très brutal avec son collègue. "Je vous ai détesté à un moment donné", lui a-t-il d'emblée asséné, avant d'expliquer ce propos très virulent. "Quand vous avez prononcé cette fameuse phrase : 'C'est une grosse grippe qui cogne un peu', parce que c'est ça que vous avez dit. Et il se trouve que très, très, très proche de moi, j'avais quelqu'un que j'ai fui pendant plusieurs semaines, parce que, comme vous le dites, personne ne savait où on mettait les pieds", a-t-il expliqué, évoquant sans doute Elena Foïs, médecin urgentiste et la petite soeur de Marina Foïs, qui partageait sa vie à ce moment-là.