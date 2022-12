"L'histoire d'un string en fausse fourrure" : Carla Bruni ressort une archive décalée, les internautes conquis

C'est vraiment LA femme aux mille vies : première dame de France entre 2008 et 2012, Carla Bruni-Sarkozy est une chanteuse reconnue depuis plus de 20 ans... mais également une mannequin à la carrière plus que fructueuse ! Star des podiums pendant les années 90, la quinquagénaire a en effet défilé pour les plus grands, dans des tenues parfois improbables. Et l'une d'entre elles l'a beaucoup marquée !

Ce mardi, elle a en effet posté sur son compte Instagram une partie d'une ancienne interview tournée dans les années 90 dans une émission de Béatrice Schönberg. Invitée, comme Clémentine Célarié et Christian Clavier, la maman d'Aurélien (21 ans) et Giulia (11 ans) avait dû commenter des images d'un défilé où on la voyait vêtue d'un "petit manteau de fourrure", comme l'avait expliqué la journaliste, avant que la top-model ne l'arrête pour préciser que tout était fait en fausse fourrure.

Et avec le manteau... un string de la même matière, à cause duquel elle a vécu un moment bizarre. "C'était très amusant à faire, parce que les gens ont cru que ce n'était pas de la fourrure " avait-elle confié. " Cru que vous étiez nue ?", lui demande alors l'ex-présentatrice du 13h de France 2, ce que la franco-italienne avait alors confirmé, provoquant les rires sur le plateau.