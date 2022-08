Carla Bruni ultra sexy : photos topless signées Nicolas Sarkozy, la chanteuse ravit ses fans

Pour la première fois depuis longtemps, l'ancienne première dame avait en effet réuni les quatre enfants de son mari et leurs compagnes pour une croisière sur un yacht en Méditerranée : l'aîné, Pierre, toujours très secret, était venu avec sa compagne, Jean Sarkozy quant à lui avait emmené sa femme Jessica et leurs deux enfants, Solal, 12 ans, et Lola, 10 ans. Le cadet de la famille, Louis, avait également fait venir sa sublime fiancée Natali. Sans oublier bien sûr la petite princesse du clan, Giulia, née en 2011 du mariage entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni !

Aurélien, le fils aîné de Carla Bruni était donc le seul grand absent, mais il faut dire qu'à 21 ans, celui-ci fourmille de projets et s'est notamment lancé dans le mannequinat. Un hobby pour le moment... dans lequel il déjà beaucoup de succès, pour la plus grande fierté de sa mère ! Parti en vacances en Turquie et en Grèce, il a cependant dû prendre du temps avec sa célèbre maman, notamment lorsque celle-ci a passé quelques jours de vacances en famille, avec ses soeurs Valeria et Consuelo, son neveu Noé et sa mère Marisa.