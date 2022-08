Valeria Bruni-Tedeschi : Rare photo de son fils Noé avec "tonton Nicolas"

D'ordinaire, c'est bien placé dans les tribunes du Parc des Princes que Nicolas Sarkozy vibre devant les matches du PSG, son équipe adoré. Mais, dimanche 21 août, les joueurs de la capitale étaient en déplacement au stade Pierre Mauroy pour affronter Lille. Et l'ancien président était de son côté en vacances. Cependant, grâce à la technologie, il a pu suivre le match à distance. Et il avait un jeune compagnon à ses côtés pour vibrer devant l'exploit de son équipe.

En effet, c'est Marisa Bruni-Tedeschi - sa belle-mère - qui a dévoilé une touchante photo de cette soirée sur son compte Instagram. "Quand Noé regarde le foot avec tonton Nicolas", écrit en légende de sa publication la mère de Carla Bruni. Sur le cliché en question, pris sur une terrasse de nuit, on peut donc voir Nicolas Sarkozy très concentré devant une tablette avec, à ses côtés, le jeune Noé, fils de l'actrice Valeria Bruni-Tedeschi. Un petit garçon aujourd'hui âgé de 9 ans, que la comédienne et soeur de Carla avait adopté en novembre 2014 dans un orphelinat au Viêtnam alors qu'il avait seulement 7 mois.

Nicolas Sarkozy et Noé étaient sans doute ravis devant leur tablette puisque le PSG a brillé ! En effet, le club de la capitale a signé sa troisième victoire en trois matches de Ligue 1 avec un score de 7-1 en écrasant Lille. Le match avait d'ailleurs commencé en fanfare puisque Kylian Mbappé, l'attaquant du Paris SG, a ouvert le score au bout d'un peu plus de 8 secondes de jeu ! Il a égalé le record historique de la Ligue 1, qui remontait à 1992, ne manque pas de préciser l'AFP. Pendant que l'ancien président savourait le match, aucune trace autour de lui de son épouse et de leur fille Giulia (10 ans). Sans doute que le duo vaquait à d'autres occupations.