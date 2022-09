Carla Bruni, divine et sensuelle à la Fashion Week : elle met le feu au défilé EENK

Décidément, Carla Bruni est toujours là où on ne l'attend pas. Du haut de ses 54 ans, la chanteuse et mannequin n'a rien perdu de sa superbe et se donne un malin plaisir à le prouver. Au cours des dernières années, la femme de Nicolas Sarkozy est montée à plusieurs reprises sur les podiums. En novembre 2021, elle défilait notamment pour Balmain dans une mini-robe blanche qu'elle sublimait et qui mettait ses immenses jambes galbées en valeur. Pas plus tard que ce 23 septembre, elle foulait le catwalk de la marque Tod's, fière d'avoir fait de Carla Bruni l'une des vedettes de son show au côté du mannequin Naomi Campbell.

Si elle a fait sensation sur les podiums, c'est d'une toute autre façon que Carla Bruni a ébloui l'assemblée du défilé EENK organisé ce mercredi 28 septembre au palais de Tokyo de Paris, en marge de la Fashion Week. La designeuse et créatrice Hyemee Lee avait elle aussi choisi de faire appel à Carla Bruni mais pour une toute autre fonction que celle de mannequin.

Carla Bruni a donc misé sur son autre talent bien connu : celui de la chanson. Vêtue d'un costume deux pièces oversize noir et d'un chapeau en feutrine coiffant sa cascade de boucles, Carla Bruni a fait le show et accompagné la présentation de la collection printemps-été 2023. Et il n'y a pas que le public que la maman d'Aurélien, 21 ans et Giulia, 10 ans, a conquis. Pour preuve, Hyemee Lee l'a prise dans ses bras à l'issue pour la remercier de cette belle prestation.

Ce n'est pas la première fois qu'une marque fait appel à elle pour pousser la chansonnette et animer des événements. Lors du Dîner culotté organisé par la marque Etam en mars dernier, Carla Bruni s'était emparée du micro pour interpréter Quelqu'un m'a dit en passant de table en table et en redoublant de gestes tendres envers son mari Nicolas Sarkozy. L'histoire ne dit pas si son beau-fils, Louis Sarkozy, fraîchement marié au mannequin Natali Husic, a demandé à belle-maman de chanter pour la cérémonie...