Carla Bruni : Ventre à l'air et robe très courte, mannequin sublime pour Balmain

Carla Bruni s'est reconvertie avec brio dans la chanson, mais n'a pas fait ses adieux à la mode ! Elle a encore promis à ses fans un projet d'envergure mené avec Olivier Rousteing, directeur artistique de la maison Balmain. En attendant qu'il voit le jour, le top model et le créateur révèlent le résultat d'une autre de leur collaboration...

Carla Bruni ajoute de nouvelles images à son impressionnant book ! Le mannequin de 54 ans est un des visages de la campagne publicitaire Balmain pour les saisons printemps-été 2022. Carla a été photographiée le 29 septembre dernier, date du précédent défilé Balmain auquel elle avait participé, par le duo Mert et Marcus, formé par Mert Alas et Marcus Piggott.

"Merci @olivier_rousteing de me faire apparaitre sur la nouvelle campagne @balmain", écrit Carla Bruni sur Instagram. La belle Italienne y porte deux des tenues de la collection estivale de l'enseigne. La première est composée d'un blazer blanc, d'un top noir totalement ouvert sur le ventre et d'un pantalon noir évasé.

Le second look de Carla est une robe courte et bustier, en tweed et à manches longues.