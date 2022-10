"La douleur vient par vagues" : Mort de Cormac, le fils de Tim Roth, à seulement 25 ans

Si on le connait pour ses nombreux rôles au cinéma, notamment dans les films les plus connus de Quentin Tarantino, d'avantage que pour sa vie privée, les Britanniques savent quant à eux que Tim Roth était le père d'un jeune homme Cormac, dont la carrière dans la musique s'annonçait prometteuse. Une carrière freinée d'un coup : le 16 octobre dernier, le jeune homme est décédé brutalement.

Sa famille, très touchée, a publié un communiqué dans le magazine Variety. "Il était une boule d'énergie folle et électrique, et son esprit était plein de lumière et de bonté. Aussi fou qu'il était, Cormac était également la gentillesse même. Une âme douce qui a apporté tellement de bonheur et d'espoir à ceux qui l'ont entouré", ont-ils écrit dans ce message bouleversant, avant de conclure : "La douleur vient par vagues, comme les larmes et les rires, lorsque nous nous remémorons ce beau garçon à travers les 25 années et dix mois pendant lesquelles nous l'avons connu. Un enfant irrépressible et joyeux et sauvage et merveilleux. Tout juste devenu un homme. Nous l'aimons. Nous le porterons avec nous partout où nous irons."

Un véritable drame qui fait suite à une longue maladie : depuis plusieurs mois, le fils de l'acteur se battait en effet contre un cancer très rare et avait annoncé en juillet dernier que son corps avait déjà énormément souffert dans un long message publié sur Instagram.

"Depuis, je me bats chaque jour, et je tente de lutter de toutes mes forces contre cette maladie. Chimio, chimio à haute dose, traitements, greffes, transfusions, opérations. Cette maladie s'appelle Choriocarcinome et elle est rare, et elle a réussi à avoir plusieurs longueurs d'avance sur moi, peu importe à quel point je me bats", avait-il raconté.

Avant de poursuivre : "Elle m'a pris la moitié de mon ouïe, 27 kilos, ma confiance en moi, et va continuer à avancer de manière mortelle jusqu'à ce que je parvienne à la stopper d'une manière ou d'une autre, et à la tuer". Mais pas question pour lui de perdre son "envie de survivre" ou "son amour pour la musique".