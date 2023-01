"La plus catastrophique de ma vie" : Camille Cerf fait de tristes révélations sur son année 2022

Il ne faut pas croire que tout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux est la réalité. Plusieurs influenceurs ont déjà pointé du doigt le fait que parfois, seuls les meilleurs moments de vie étaient mis en avant. De quoi complexer ou déprimer certains internautes. Mais, comme tout le monde, les personnalités ont des périodes où elles vont mal. Et certains n'hésitent pas à le faire savoir. Le 16 janvier 2023, Camille Cerf a posté une story afin de révéler que son année 2022 n'était pas aussi rose que certains le pensaient.

Les personnalités préfèrent souvent partager les bonnes nouvelles à leurs abonnés. Lundi 16 janvier 2023, Miss France 2015 s'est d'ailleurs notamment réjouie de rejoindre une nouvelle agence. Et, si elle est aussi heureuse, c'est parce que l'année dernière a été très compliquée comme elle l'a révélé à travers une story. Pour ce faire, elle a posté une photo sur laquelle elle pose avec un filtre lui faisant la tête d'un chat, entouré d'un plaid. "Ca faisait partie de mes grosses contrariétés l'année dernière. Je ne vous en ai pas trop parlé car c'était très compliqué et que juridiquement, je ne peux pas. Mais professionnellement, 2022 a été l'année la plus catastrophique de ma vie (pour l'influence). J'ai beaucoup perdu confiance en moi et je me suis beaucoup remise en question", peut-on lire.

Mais l'année 2023 semble être celle du renouveau pour Camille Cerf. "Ca y est, 2023 commence et j'ai rejoint @wearedfollow. Donc je repars pleine de motivation et de bonnes ondes. Bye bye le négatif et les boulets au pied", a conclu la compagne de Théo Fleury, sans rentrer davantage dans les détails. Espérons donc pour elle que son bilan à la fin de l'année sera plus positif.

Si elle n'avait en rien parlé de son mal-être dû à son métier d'influenceuse, Camille Cerf n'avait pas caché être mal dans sa peau. En juin dernier, elle confiait qu'elle ne se reconnaissait plus à cause de sa prise de poids. "J'ai pris pas mal de poids ces derniers temps (je dirais 10-15 kilos, je ne me pèse pas) à cause de l'amour, du stress et du rythme soutenu. Et là, je ne me sens pas bien. Je ne me reconnais pas. Certains se voient plus gros qu'ils ne le sont et bien moi c'est l'inverse", écrivait-elle notamment. Fort heureusement, en octobre dernier, elle expliquait lors d'un questions/réponses sur Instagram qu'à la suite d'un déclic, elle se sentait bien mieux.