"La situation devient catastrophique" : Les risque encourus par Jean Dujardin et Nathalie Péchalat selon l'astrologie

Ce jeudi 27 octobre, NRJ12 propose un documentaire sur Jean Dujardin. Jean Dujardin, de Loulou aux Oscars permet de revenir sur ascension fulgurante. Si sa carrière a été bouleversée depuis sa performance saluée à l'international dans The Artist, de Michel Hazanavicius, sa vie personnelle aussi a été quelque peu chamboulée. En 2014, il rencontre Nathalie Péchalat, alors star du patinage quand lui explose au cinéma. Séparé d'Alexandra Lamy, Jean Dujardin vit un véritable coup de foudre pour la sportive, ces deux-là ne se quitteront plus. Mais que dit l'astrologie de leur union ? Femme Capricorne et homme Gémeaux ont beau être complémentaires, la situation peut devenir "catastrophique", s'ils ne font pas attention. Voici les risques encourus par ce couple célèbre, si l'on en croit leurs signes astrologiques.

Le signe du Gémeaux est associé à une notion de jeunesse, bien loin de la sagesse du signe du Capricorne. Alors forcément, le côté enthousiaste et la vitalité de Jean Dujardin peut être parfaitement complémentaire avec le sérieux et la maturité que le signe du Capricorne confère à son épouse Nathalie Péchalat. De quoi alléger leur univers tout en permettant d'assurer des racines à cette histoire, pour ne pas que tout s'envole. L'idéal sur le papier sauf que la différence chez ces deux partenaires peut aussi les faire ne plus pouvoir se supporter, "alors la situation devient catastrophique", selon ELLE.

Elle m'a charmé

Alors comment faire pour éviter un tel drame ? Le couple femme Capricorne et homme Gémeaux va devoir se baser sur ses bonnes relations intellectuelles ou amicales, et surpasser leurs rapports sentimentaux et sensuels. C'est probablement l'apparente froideur de la Capricorne, en l'occurence Nathalie Péchalat, qui a dû séduire l'homme Gémeaux, ici Jean Dujardin. C'est à la télé qu'il a même craqué pour celle-ci. "Quand j'ai vu Nathalie, ma femme, à la télévision, je ne l'ai pas vue patiner, mais parler : elle m'a charmé, confiait-il au magazine ELLE en 2016. Et à ce moment-là, j'ai choisi ma vie. Je me suis repris en main, je me suis demandé ce dont j'avais vraiment envie, où j'en étais et, hop, j'ai foncé !" Quant à elle, l'ancienne patineuse a dû être charmée par le côté juvénile de celui qui semble être un éternel adolescent.

Possessive et jalouse, la femme Capricorne va tenter d'enfermer son compagnon, qui, lui, ne le supportera pas. Son besoin de liberté est trop important pour lui et la femme Capricorne va devoir prendre sur elle pour le comprendre. Des différences qu'il va falloir absolument prendre en compte pour que cette union continue à être ce qu'elle est. Jusqu'ici, Jean Dujardin et Nathalie Péchalat ne semblent pas rencontrer de telles épreuves. Amoueux, ils ont fondé une famille ensemble, devenant les parents de deux filles, Jeanne (née en décembre 2015) et Alice (née en février 2021). Discrets, ils s'offraient une rare sortie à deux pour l'avant-première de Mascarade de Nicolas Bedos.