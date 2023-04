"Le look chimio, je n'en veux pas" : Frédéric Mitterrand malade, l'annonce en direct

On a connu des promotions littéraires plus classiques. Frédéric Mitterrand était l'un des invités de l'émission de Pascal Praud sur CNews, L'heure des Pros, ce vendredi 14 avril. L'ancien politique de 75 ans venait vendre son livre Brad, biographie de l'acteur américain publiée ce jeudi 13 avril aux éditions XO. Pas peu fier de son oeuvre, Frédéric Mitterrand a évoqué la vie de l'ex-mari d'Angelina Jolie, sa carrière au cinéma mais pas que. Il a aussi fait une parenthèse le concernant, mettant en lumière un grave souci de santé qu'il rencontre depuis plusieurs semaines.

Interpellé par le look casquette que Frédéric Mitterrand arborait sur le plateau de L'heure des Pros, Pascal Praud a voulu en savoir plus sur les raisons de ce choix. Et en réalité, il ne s'agit pas vraiment d'un réel attrait pour les couvre-chefs. Comme l'ancien ministre l'a fait savoir, il est malade : "Je n'ai pas envie qu'on voit que je suis malade. Je suis un peu moins malade quand je mets une casquette" a-t-il indiqué. Sans révéler le nom du mal qui le touche - le mot cancer n'a pas été prononcé -, il a pointé du doigt les cas de Florent Pagny et Arthur Sadoun, tous deux ayant publiquement fait part de leur combat sans pudeur. Une franchise dont il n'est pas prêt à faire preuve.

"Moi, en face de moi devant ma glace, le look chimio, je n'en veux pas, c'est tout" a lancé Frédéric Mitterrand. "C'est quelque chose qui s'est déclenché y a trois mois. Le combat est très rude, tout le monde le sait." Mais hors de question pour lui d'entendre dire qu'il est courageux : "Il n'y a pas d'autres solutions. C'est marche ou crève. (...) Je n'ai pas de courage. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Si on aime la vie, on continue !" Il ne perd néanmoins pas son côté positif : "Ça a un énorme avantage, c'est que ça replace les choses en perspective et il y a des tas de choses qu'on ne veut plus faire, du temps qu'on ne veut plus perdre et en même temps tout devient plus aigu. En fait, la vie devient encore plus intéressante au moment où on pense qu'elle est menacée."

Des exemples formidables

S'il n'est pas prêt à faire comme eux, Frédéric Mitterrand a fait part de tout le respect qu'il avait pour deux personnalités récemment atteintes de cancer : "Florent Pagny, je le trouve formidable ce garçon. D'abord comme artiste, c'est quelqu'un de remarquable et je trouve formidable qu'il dise les choses et place son combat comme il le fait. Comme je trouve formidable aussi que le patron de Publicis, Arthur Sadoun, en ait parlé. Je les comprends très bien et les juge d'une manière très positive personnellement." Pour autant, Frédéric Mitterrand préfère garder son combat pour lui...