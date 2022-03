"Le plus terrible c'est..." : Dave se confie après sa longue hospitalisation sur son quotidien bouleversé

Victime le 25 janvier dernier d'une chute de 2,5 mètres dans sa propriété du quartier Villa Montmorency, qu'il loue dans le chic 16e arrondissement de Paris, le chanteur Dave a frôlé la mort. L'artiste âgé de 77 ans, retrouvé inconscient par son mari Patrick Loiseau, a souffert d'une hémorragie cérébrale, de deux vertèbres cassées et a fait deux crises d'épilepsie lorsqu'il était emmené par les secours à l'hôpital. Désormais, tout cela est (presque) de l'histoire ancienne.

Longuement interrogé par Paris Match, Dave a donné des nouvelles de sa santé et a évoqué les séquelles dont il souffre toujours. "Le plus terrible, c'est que j'ai perdu le goût et l'odorat. Or manger constitue un de mes passe-temps favoris. C'est un véritable drame", a confié le chanteur. Il faut dire que ce dernier est un passionné de cuisine qui a d'ailleurs publié le livre Cuisinez-moi (Le Cherche-Midi) en 2019. A cette occasion, il avait évoqué dans les pages de Nous Deux les différences qu'il entretient avec son mari le parolier Patrick Loiseau sur le sujet : "Il est végétarien, ça n'était donc pas gagné (...) Pour notre premier repas, je lui ai fait une terrine de cervelle, à un végétarien, fallait oser ! Lui m'a fait une omelette cuite pendant quinze minutes, elle a fini dans les plantes ! Patrick n'est pas très porté sur la bouffe, quand je ne suis pas là, il mange des noix ou ne mange pas. Mais quand je suis là, je m'occupe de lui, je lui fais des légumes et moi, je me fais une viande."

S'il est heureux d'avoir pu regagné son domicile, Dave - de son vrai nom Wouter Otto Levenbach - n'en a pas totalement fini avec les médecins lui qui avait passé quinze jours à l'hôpital militaire de Percy puis avait été transféré à l'hôpital des Invalides. "Ils m'ont laissé deux semaines tranquille et, depuis le 7 mars, je retourne chaque jour à l'hôpital : ergothérapie, orthophonie, kinésithérapie, je vois même un psychologue ! Je n'ai pas le droit de conduire pendant les six prochains mois. À part ça, je vais très bien", a-t-il ajouté. Le chanteur espère pouvoir remonter sur scène en avril prochain mais, ces derniers temps, il souffre de quelques pertes de mémoire et admet avoir la voix "un poil voilée".

