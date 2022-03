"J'ai cru qu'il était mort" : Le mari de Dave raconte le jour de sa terrible chute...

Dave a échappé au pire. Le populaire chanteur âgé de 77 ans a été victime d'une terrible chute, chez lui, le 25 janvier dernier. Il aurait chuté de 2,5 mètres ! Hospitalisé en urgence à cause d'une hémorragie cérébrale, il avait passé pas moins de quatre jours dans le coma jusqu'à ce que son ami Marc-Olivier Fogiel ne dévoile qu'il en était sorti et qu'il poursuivait sa convalescence. Depuis, il a retrouvé la chaleur de son domicile auprès de son mari Patrick Loiseau.

Le parolier, qui partage la vie de Dave depuis 50 ans et est même devenu son mari, a accepté de revenir sur le drame dans les pages du magazine Paris Match. Il le reconnait sans détour : il a bien cru devenir veuf du jour au lendemain. C'est après avoir entendu "un bruit sourd", dans leur maison du chic quartier Villa Montmorency dans le 16e arrondissement de Paris, que Patrick Loiseau a quitté la cuisine dans laquelle il se trouvait pour voir ce qu'il se tramait alors qu'il avait pensé à la chute d'une plante. "Je suis quand même allé dans le salon. Il était là, étendu au sol, inerte. J'ai cru qu'il était mort", se souvient-il. Mais que s'est-il passé pour que le chanteur fasse une telle chute ? Ce dernier avait besoin de laver un jean et a alors lancé une machine puis, une fois celle-ci terminée, il a grimpé l'escalier de la maison de 150m², direction le premier étage, les bras chargés de linge humide. C'est là-haut qu'il a alors chuté.

Affolé, Patrick Loiseau a appelé un ami et ce dernier a prévenu les gardiens de la chic résidence. Ceux-ci ont à leur tour appelé le Samu. En attendant les secours - les pompiers sont arrivés en un quart d'heure - il avait réussi "à tirer Dave vers le tapis et à lui mettre un coussin sous la tête." C'est alors qu'il a compris que le pire était peut-être évité : "Quand il a émis des grognements, j'ai compris qu'il vivait." L'interprète des tubes Vanina et Du côté de chez Swann, qui a souffert de deux vertèbres cassées, a finalement été emmené au bout d'une heure vers l'hôpital militaire de Percy. Pendant son transfert, durant lequel Patrick n'a pas été autorisé à l'accompagner, le chanteur a alors fait deux crises d'épilepsie et est tombé dans le coma. Quatre jours après, il en sortait. Après quinze jours il était transféré à l'hôpital des Invalides et, le 25 février, Dave avait le bonheur de pouvoir rentrer chez lui. Il n'a qu'une hâte : remonter sur scène en avril prochain !

Paris Match, édition du 24 mars 2022.