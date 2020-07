Dave à la rue avec son mari ? Pas si vite...

Bien que né aux Pays-Bas, le chanteur Dave a trouvé refuge en France depuis les années 1960 pour mener sa carrière dans la musique et, aussi, parce que c'est chez nous qu'il a trouvé l'amour. Le populaire artiste, qui partage sa vie avec Patrick Loiseau depuis cinquante ans et l'a récemment épousé, aurait-il toutefois des problèmes de logement ?

Présenté par le magazine France dimanche comme étant locataire d'une résidence de 80 m² avec jardin au sein du domaine très privé dit villa Montmorency, dans le très chic 16e arrondissement de Paris, Dave serait sur le point d'en être expulsé au cours de l'été, apprenait-on le 26 juin 2020. Mais le chanteur a mis les choses au clair depuis, amusé par ces révélations... Interrogé par le site Femme actuelle, le chanteur a déclaré : "C'est une pure invention ! (...) Il n'y a pas à s'inquiéter." Le chanteur, dont le magazine affirmait qu'il pouvait cependant compter sur l'aide de son amie et voisine de quartier Sylvie Vartan, a préféré en rire. "C'est bien quand il y a une connerie, comme ça, on fait un procès. (...) Non, je ne ferai pas de procès, je n'en fais pas. Je sais que ça dure deux jours sur le net, on sort les gros titres. Moi, ça me fait rire", a-t-il ajouté.

Dave ne semble donc pas à deux doigts de louer un camion de déménagement... pour l'instant. En effet, pendant le confinement, l'interprète des tubes cultes Vanina et Du côté de chez Swann a passé son temps dans le Vaucluse. Un moment qu'il a particulièrement apprécié. "Ça m'a presque donné envie de quitter Paris !", avait-il ainsi clamé dans les pages de Nice-Matin le 3 juin dernier. Mais le chanteur reste pour le moment très attaché à la capitale où il mène à bien ses divers projets, sur le petit écran et dans la musique.

Pour rappel, Dave a sorti un nouveau disque intitulé Souviens-toi d'aimer en 2019.