Dave : Bientôt à la rue avec son mari mais aidé par une célèbre chanteuse...

C'est en 1944, à Amsterdam aux Pays-Bas que le chanteur est né mais c'est en France dans les années 1960 qu'il a posé ses valises et fait carrière. Installé depuis quelque temps dans le quartier dit villa Montmorency - un espace sécurisé dans le très chic 16e arrondissement de Paris -, Dave va devoir rapidement faire ses cartons.

En effet, comme le rapporte le magazine France Dimanche dans son édition du 26 juin 2020, à 76 ans, Dave est toujours locataire ! Malgré le succès et l'argent, l'interprète des tubes Vanina et Du côté de chez Swann loue une résidence de 80 m² avec jardin à Paris, dans le quartier de villa Montmorency comme de nombreuses stars ; la chanteuse Mylène Farmer y possède aussi une demeure tout comme l'homme d'affaires Alain Afflelou. Le bailleur du chanteur - installé depuis deux ans avec son mari le parolier Patrick Loiseau- a décidé de ne pas renouveler le bail du couple et, logiquement, ils n'ont que trois mois pour trouver un nouveau domicile !

Alors que Dave- qui a récemment sorti un nouveau disque- et son mari envisageaient d'acheter cette demeure, le projet tombe à l'eau. Mais pour rebondir, le chanteur peut compter sur l'aide d'une célèbre habitante de villa Montmorency : la chanteuse Sylvie Vartan ! Celle-ci, qui pourrait volontiers prêter un canapé à son confrère, aurait surtout proposé de le mettre en relation avec sa belle-soeur. La femme de son frère Eddie exerce le métier d'agent immobilière.

Dave et son mari espèrent rester à Paris même si, récemment, ils ont passé du bon temps dans le Vaucluse pendant le confinement lié à la lutte contre le coronavirus ; un virus qui a d'ailleurs chamboulé le marché immobilier dans son ensemble. "Ça m'a presque donné envie de quitter Paris !", avait-il ainsi clamé dans les pages de Nice-Matin le 3 juin dernier. Mais ses projets, en musique et sur le petit écran, se passent dans la capitale...