Dave a passé "une vie" à convaincre son amoureux de chanter avec lui

Il aura fallu une rencontre avec Renaud pour que Dave retrouve le goût de la musique. Le chanteur de 75 ans, dont le disque intitulé Souviens-toi d'aimer est produit par son confrère, s'est confié à Nikos Aliagas pour Gala sur ce nouveau projet artistique. Surprise : il contient une belle collaboration.

"Je n'avais rien sorti depuis 2006 par manque d'envie. C'est la rencontre avec Renaud qui a été le déclencheur", a confié avec sa franchise légende Dave. Et le populaire chanteur de donner le contexte autour de cette rencontre. "Renaud entendu une chanson de l'album dédiée à Mila, l'une des filles de Marc-Olivier Fogiel, et ça lui a plu", a-t-il ajouté. L'interprète de Mistral gagnant, qui prépare son propre disque et réside dans le Sud où deux assistants veillent sur lui quotidiennement, l'a vu en concert et lui a proposé de produire son disque.

Sur ce nouveau projet, le mythique interprète des tubes Du côté de chez Swann et Vanina s'est offert une collaboration qu'il souhaitait depuis longtemps. En effet, il a convaincu son amoureux depuis quarante-huit ans, le parolier Patrick Loiseau, de chanter avec lui ! "J'ai une chance inouïe et je m'en rends bien compte. Il m'a fallu une vie pour le convaincre de chanter avec moi", a-t-il confié. Les deux hommes partagent ainsi le titre Deux moitiés d'une même orange.

En janvier dernier, Dave faisait déjà des confidences sur son amoureux dans les pages de Nous Deux. "Il est végétarien, ça n'était donc pas gagné... Quand on s'est rencontrés, il m'a dit : 'Tu fumes le cigare, bois de la bière, regardes le foot à la télé, manges de la viande, on ne peut pas vivre ensemble.' Je lui ai répondu : 'C'est pas grave, on essaye.' Ça fait quarante-huit ans, et il continue d'écrire les textes de mes chansons, avec de plus en plus de talent d'ailleurs !", confiait-il.

Thomas Montet

