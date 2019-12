Dave : Finalement, il a épousé Patrick en secret ! "On était quatre"

Vendredi 20 décembre 2019, France 3 diffusait un nouveau numéro de son émission La Boîte à secrets, présentée par Faustine Bollaert. Parmi les invités : l'ancienne Miss France et Miss Univers Iris Mittenaere - très émue face à sa maman -, le chanteur Florent Pagny et son confrère Dave. Ce dernier a fait une inattendue révélation en confiant s'être marié. Il disait l'inverse encore tout récemment...

Au cours de l'émission, Dave a évoqué sa carrière et sa vie privée, les deux se rejoignant puisqu'il collabore de longue date avec son compagnon le parolier français Patrick Loiseau. Un homme qu'il a même réussi à faire chanter sur son dernier disque intitulé Souviens-toi d'aimer après des années à essayer ! Le chanteur né à Amsterdam aux Pays-Bas, aujourd'hui âgé de 75 ans, a alors parlé mariage. "On s'est mariés en cachette, on était quatre", a-t-il confié. Pas question de donner plus de détails... Son grand ami l'animateur Marc-Olivier Fogiel - il est aussi le parrain de sa fille Mila à qui il a dédié une chanson - était-il présent ? Mystère... En revanche, Dave a admis que ce mariage ne donnera pas lieu à une grande célébration : "On est pas très fêtes."

L'interprète des tubes Vanina et Du côté de chez Swann avait jusqu'à présent gardé le secret sur cette union, possible dans son pays natal depuis 2001 et en France, où il réside depuis des années, depuis 2013 grâce au texte de loi dit du mariage pour tous lors de la présidence de François Hollande. "C'est Marc-Olivier Fogiel qui nous l'a conseillé, car le Pacs ne protège pas aussi bien que le mariage en cas de décès du conjoint. Si nous comptons le faire ou non, par contre, je préfère le garder pour moi", avait confié dans la presse sur le sujet.

Du côté des audiences, La Boîte à secrets a captivé "1,45 million de personnes, soit 7,4% du public, en baisse par rapport au premier numéro. Pour son arrivée sur la chaîne le 18 octobre dernier, Faustine Bollaert avait convaincu 1,68 million de curieux (8,8%)", souligne Puremédias.

Thomas Montet