Dave : Va-t-il se marier avec son compagnon Patrick ?

Depuis quarante-huit ans, le sympathique chanteur Dave partage sa vie avec Patrick Loiseau, parolier qui lui a écrit la plupart de ses chansons. Un homme qui a fini par céder à sa requête, à savoir de chanter avec lui sur son dernier disque, Souviens-toi d'aimer. Dans les pages de France dimanche, il évoque sa vie de couple et le mariage, désormais légal en France, pour tous les couples.

Depuis l'instauration de la loi en 2013 sous la présidence de François Hollande, Dave reconnaît voir "complètement" envisagé de demander la main de son compagnon. Le chanteur hollandais de 75 ans ajoute : "C'est Marc-Olivier Fogiel [son ami, il est même le parrain de sa fille Mila, NDLR] qui nous l'a conseillé, car le Pacs ne protège pas aussi bien que le mariage en cas de décès du conjoint. Si nous comptons le faire ou non, par contre, je préfère le garder pour moi." Avant toute chose, l'artiste a déjà un projet, celui d'arriver aux cinquante années de vie commune avec Patrick. "On espère y arriver !", clame-t-il.

Dave a ensuite détaillé la manière dont il a été contraint de faire des compromis pour que son histoire de coeur fonctionne depuis tant d'années. "Quand on s'est rencontrés, en 1971, je fumais le cigare. Il n'en supportait pas l'odeur. J'ai arrêté. Il n'aimait pas le foot. Donc j'ai commencé à le regarder à l'hôtel. Pareil pour la science-fiction. Bien sûr, il ne m'interdit rien. Simplement, il part dans son bureau, alors que, moi, j'ai envie d'être dans la même pièce que lui ! Je pense aussi qu'il ne faut pas faire chambre à part. (...) Une des seules causes de dispute dans notre couple, c'est la chanson. Quand il me propose un texte que je n'aime pas, il n'est pas content", a-t-il confié.

Thomas Montet

L'interview de Dave est à retrouver en intégralité dans France dimanche, dans les kiosques le 31 octobre 2019.