Dave : Après 50 ans de vie avec Patrick, il dévoile leur seul sujet de discorde

Si d'ordinaire le chanteur Dave se produit un peu partout en France, avec le confinement, il s'est automatiquement retrouvé nuit et jour avec son amoureux Patrick. Dans les pages de Nice Matin, le chanteur de 76 ans a relaté les coulisses de cette période, révélant le sujet sur lequel il s'engueule avec son mari.

Le chanteur, attaché à la France alors qu'il est né aux Pays-Bas, a beaucoup aimé passer du temps dans le Vaucluse pendant le confinement. "Ça m'a presque donné envie de quitter Paris ! (...) Entre Patrick Loiseau et moi, l'un de nos uniques motifs de disputes est notre chienne, car il est beaucoup plus permissif que moi avec elle, alors qu'avant, c'était l'inverse !", a ainsi confié l'interprète des tubes cultes Vanina et Du côté de chez Swann. Le chanteur et son mari Patrick ont toujours eu des chiens, dans le passé, il avait confié en avoir au moins cinq. Une véritable preuve de sa passion des boules de poils ! En 2017, le couple avait toutefois eu la douleur de perdre sa chienne Chance, qui avait passé douze années à ses côtés.

À l'exception de ce sujet-là, Dave affirme qu'avec Patrick, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors même que c'était pas gagné d'avance tant ils ont de différences. Mais quand l'amour frappe à votre porte, impossible d'y échapper. "Le 7 février 2021, cela fera 50 ans que je suis avec Patrick ! Sans doute parce qu'à force de travailler ensemble, on commence à se connaître un peu... Il n'y a pas d'effet de découverte soudaine de l'autre une fois parvenu à l'âge de la retraite, qui peut générer des frictions dans tant de couples 'lambda'", a ajouté le chanteur.

Dave reprendra dans quelques mois sa tournée autour de son dernier disque intitulé Souviens-toi d'aimer. Avant cela, c'est sur le petit écran qu'on le retrouvera le 5 juin sur France 3 pour présenter 300 Choeurs puis pendant l'été sur la chaîne privée Melody pour animer quelques prime !