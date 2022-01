Dave hospitalisé : le chanteur a quitté le service de réanimation et remercie ses fans

Le 25 janvier 2022, Dave a été admis dans un hôpital de la région parisienne après une lourde chute survenue à son domicile de la capitale, faisait savoir deux jours après son attaché de presse François Troller, par voie de communiqué. Ce 30 janvier, les nouvelles sont rassurantes !

Après sa lourde chute, Dave est sorti le vendredi 28 janvier du service de réanimation dans lequel il se trouvait. Le chanteur, de son vrai nom Wouter Otto Levenbach, va désormais poursuivre son rétablissement à l'hôpital. "Il tient à remercier ceux qui se sont inquiétés pour lui", a fait savoir son grand ami Marc-Olivier Fogiel à l'AFP. L'artiste âgé de 77 ans recevra sans aucun doute la visite réconfortante de son mari, le parolier Patrick Loiseau. Les deux hommes, qui ont aujourd'hui une relation moins charnelle qu'aux prémices de leur histoire, sont en couple depuis plus de cinquante ans. En 2019, on apprenait même que Dave a finalement sauté le pas du mariage. "C'est Marc-Olivier Fogiel qui nous l'a conseillé, car le Pacs ne protège pas aussi bien que le mariage en cas de décès du conjoint. Si nous comptons le faire ou non, par contre, je préfère le garder pour moi", avait-il confié auparavant dans la presse sur le sujet.

Dave, dont le dernier album intitulé Souviens-toi d'aimer - produit par son ami Renaud - est paru en 2019, va devoir resté loin de son public pour un certain temps. "Dave est contraint d'annuler tous ses engagements des prochaines semaines", pouvait-on lire dans le communiqué dévoilé il y a quelques jours. L'interprète, connu notamment pour les tubes Du côté de chez Swann ou Vanina, avait plusieurs dates prévues en février et mars dans le Nord de la France. L'artiste au franc-parler légendaire doit avoir hâte de pouvoir reprendre ses activités, lui adore la scène. "Mes cordes vocales me permettent de gagner ma vie. C'est mieux que de faire vieille pute !", disait-il en riant lors d'une interview avec l'AFP.