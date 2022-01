Dave en couple depuis 51 ans : le chanteur s'est marié grâce à un célèbre animateur !

L'occasion était si spéciale qu'il fallait faire quelque chose ! A 77 ans, Dave a récemment célébré les 50 ans de sa relation avec son époux, le parolier Patrick Loiseau. Ces sortes de noces d'or - ils ne sont mariés que depuis 2019 -, les amoureux les fêtent en sortant un coffret collector incluant 90 titres sur lesquels ils ont travaillé ensemble. Collés l'un à l'autre à la vie comme à la scène, ils n'ont jamais, ô grand jamais, songé à se quitter. Leur secret ?

Les mots-clés, c'est donner, et surprendre

"Je dis en boutade que je pourrais ouvrir un bureau de conseil matrimonial, plaisante Dave dans les colonnes du magazine Ici Paris. Les liens dans un couple sont un peu comme entre l'artiste et son public. Les mots-clés, c'est donner, et surprendre." Dave et Patrick Loiseau se sont rencontrés le 6 février 1971 et se sont pacsés il y a quelque temps. Ils n'avaient pas du tout envie d'avancer ensemble jusqu'à l'autel... jusqu'à ce qu'un célèbre animateur n'arrive à les convaincre.

J'ai toujours du mal quand on me dit 'votre mari'

"On ne voulait pas se marier, rappelle l'artiste. Mais notre ami, Marc-Olivier Fogiel, nous l'a conseillé pour des raisons administratives. Ca a été un grand moment d'émotion, en Californie, mais j'ai toujours du mal quand on me dit 'votre mari'. J'aurais préféré un autre mot. 'Mon compagnon' par exemple." Bien sûr, chaque journée n'est pas parfaite mais il l'assure : Dave ne se dispute avec Patrick Loiseau qu'à propos de deux sujets : leur chien et les chansons. Pour découvrir ou redécouvrir le fruit de leur travail - et de leurs discordes ! - de 1968 à 1990, de Vanina à Du côté de chez Swann, soit les noces d'or de leur collaboration, rendez-vous chez votre meilleur disquaire...

