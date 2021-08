Dave : Son mari Patrick Loiseau a eu une liaison avec un célèbre acteur américain

Dave est un homme comblé depuis cinq décennies auprès du parolier Patrick Loiseau, alors que ces derniers sont très différents et que, au début, rien ne rapprochait le couple ! Leur rencontre a eu lieu en 1971, époque pendant laquelle Patrick avait le coeur tourmenté par un acteur américain...

En effet, Patrick Loiseau a eu une brève histoire avec Anthony Perkins, star inoubliable du film culte Psychose d'Alfred Hitchcock. Il avait fait sa rencontre en 1970, dans une boutique Yves Saint Laurent du quartier parisien de Saint-Germain-des-Prés, alors qu'il était un jeune vendeur de seulement 21 ans. Une romance racontée dans son livre L'homme de passage : une histoire d'amours (Editions Didier Carpentier) paru en 2012. A l'époque, invité sur le plateau d'On n'est pas couché, il avait alors fait quelques confidences à Laurent Ruquier. "J'avais plutôt tendance, quand quelqu'un me regardait vraiment, à regarder derrière moi pour voir si y avait pas quelqu'un d'autre qu'on regardait à ma place. J'arrivais pas à le croire. Il y avait quelqu'un qui travaillait dans la boutique avec moi, qui m'a dit quelque chose de cet ordre-là ['Tu as un ticket', précisait l'animateur, NDLR]", racontait-il.

Patrick Loiseau racontait aussi dans son ouvrage, après les débuts de sa romance avec Anthony Perkins, leur première nuit d'amour. Et le jeune homme qu'il était, alors mal à l'aise avec son corps et son homosexualité, était totalement sous le charme de l'acteur. "Je gravitais dans un monde où les gens étaient un tout petit peu des caricatures (...) et là je tombe sur quelqu'un qui est beau, déjà, et qui a une attitude qui me plait. Tout en lui m'a plu (...) en tout et pour tout j'avais vu deux films avec lui. Et je pense que c'est une bonne chance sinon j'aurai été très impressionné", ajoutait-il.

Finalement, la romance sera de courte durée. Anthony Perkins, qui subira un atroce traitement inutile à base d'électrochocs pour essayer de mettre fin à son attirance pour les hommes, finira marié dès 1973 à la photographe Berry Berenson, mère de ses deux fils. Il est mort du sida en 1992. Quant à Patrick Loiseau, quelques mois après la fin de cette histoire, il en avait librement parlé à celui qui allait devenir son mari, le chanteur Dave.

