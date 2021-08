Diaporama Dave : Son mari Patrick Loiseau a eu une liaison avec un célèbre acteur américain

Portrait du chanteur Dave et son mari Patrick Loiseau

Semi-exclusif - Dave et son compagnon Patrick Loiseau - Inauguration du théâtre de la Tour Eiffel à Paris le 16 octobre 2017. © Coadic Guirec/Bestimage

Archives - Françoise Sagan et Anthony Perkins

Exclusif - Dave et son mari Patrick Loiseau arrivent à l'aéroport de CDG à Paris le 25 février 2020.

Marisa Berenson et Anthony Perkins en 1990

8 / 11

Semi-exclusif - Dave et son compagnon Patrick Loiseau - After party du film "La belle époque" au Club Haussman à Paris, le 17 octobre 2019. Un évènement organisé par Five Eyes production. © Christophe Clovis / Bestimage