"On n'a plus tellement envie" : Dave a-t-il renoncé au sexe avec son mari ?

Le chanteur Dave est réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche et, lors de la diffusion de son interview dans l'émission 50 inside sur TF1, le chanteur âgé de 77 ans l'a de nouveau prouvé. Face à Nikos Aliagas, il a évoqué son couple, son homosexualité et comment il aborde le sexe depuis qu'il est devenu un senior.

Dave, de son vrai nom Wouter Otto Levenbach, partage sa vie depuis plus de cinquante ans avec le parolier Patrick Loiseau, qui lui a offert de très belles chansons au cours de sa carrière. Et pourtant, leur histoire démarrait mal en raison de leurs grandes différences... Malgré tout, le couple a tenu bon et a même franchi le pas du mariage dans la plus grande discrétion : "On était quatre", confiait-il en 2019. Il avait été inspiré par son ami Marc-Olivier Fogiel et le fait que le Pacs n'assure pas assez de protection en cas de décès de l'un des deux conjoints.

Si tout porte à croire que Dave est donc un homme très heureux dans sa vie intime, l'interprète des tubes cultes Vanina et Du côté de chez Swann relate toutefois qu'avec les années, il y a un domaine où les choses ont beaucoup changé... celui du sexe ! Questionné par l'animateur Nikos sur son homosexualité, qu'il n'a pas caché bien longtemps - il a d'ailleurs déjà eu des aventures avec des femmes - , Dave a répondu de manière cash : "Aujourd'hui, je ne suis plus homosexuel puisqu'à un âge, on n'est plus sexuel du tout. On n'a plus tellement envie et les autres n'ont plus tellement envie de vous." A-t-il fermé boutique comme sa consoeur Amanda Lear ?

Dave, qui a récemment été hospitalisé en urgence après une lourde chute survenue à son domicile, ne tient toutefois pas le sexe pour seul lien avec la personne qui partage sa vie. Entre lui et Patrick Loiseau, c'est l'osmose et cela suffit à son bonheur. "Quand on a la chance d'avoir ce bel atome crochu, l'un sans l'autre, on n'existe plus. Quand on a trouvé ça, il faut tout faire pour que ça dure. Moi, j'ai arrêté la bière et le foot", a-t-il ajouté.