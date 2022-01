Dave hospitalisé : le chanteur de 77 ans victime d'une "lourde chute" chez lui

Dave est à l'hôpital depuis quelques jours. Ce jeudi 27 janvier 2022, un communiqué transmis par François Troller, son attaché de presse, annonce que le chanteur néerlandais de 77 ans a été admis après avoir fait une lourde chute "dans son appartement parisien" et qu'il est hospitalisé "en région parisienne" depuis mardi. "Dave est contraint d'annuler tous ses engagements des prochaines semaines", poursuit le communiqué. Les téléspectateurs le retrouveront malgré tout très prochainement sur TF1 puisqu' "il sera ce samedi dans 50 Minutes Inside pour une interview enregistrée juste avant cet accident".

Dave est marié depuis 2019 au parolier Patrick Loiseau. Le couple est ensemble depuis cinquante ans et fête ces belles et longues années passées ensemble avec la sortie d'un coffret collector incluant 90 titres sur lesquels ils ont travaillé ensemble.

Dans une récente interview accordée à Ici Paris, Dave s'était confié sur son couple et son mariage qui avait eu lieu grâce à un célèbre animateur. "On ne voulait pas se marier, rappelait l'artiste. Mais notre ami, Marc-Olivier Fogiel, nous l'a conseillé pour des raisons administratives. Ca a été un grand moment d'émotion, en Californie, mais j'ai toujours du mal quand on me dit 'votre mari'. J'aurais préféré un autre mot. 'Mon compagnon' par exemple."

Il y a quelques jours, l'artiste tant apprécié du public était apparu sur TF1 pour le dixième numéro de La chanson secrète. Dave avait tenu à être présent pour participer à une très belle surprise organisée pour une personne qu'il aime du plus profond de son coeur, Dorothée. L'ancienne animatrice du Club Dorothée avait pris grand plaisir à le découvrir sur la scène de la Seine musicale pour ce grand hommage en chanson, avec plusieurs anciens membres du Club Dorothée.

Pimpant dans son look en jean, celui à qui l'on doit l'inoubliable tube Vanina avait exprimé son immense admiration. "Vraiment, je peux dire que j'adore Dorothée", avait-il témoigné face aux caméras de TF1. Comme Nikos Aliagas l'a rappelé aux téléspectateurs, Dave était un habitué du Club Dorothée, aux côtés de toi stars internationales. Mais le chanteur ne se considérait pas comme tel à l'époque, quoi que. "Oui c'est vrai que je suis international parce que je suis Hollandais c'est vrai, c'est gentil", avait-il répondu à Dorothée avec l'humour et la dérision qu'on lui connaît. "J'ai surtout un immense souvenir dans chansons, Ouh la menteuse qu'on a chantée ensemble. Ca c'est un formidable souvenir", s'était-il rappelé, Dorothée insistant bien sur le fait que Dave était "un fidèle". Dave voulait être présent pour La chanson secrète de Dorothée et l'animatrice a été plus que touchée.

Nous souhaitons à Dave un rétablissement rapide et heureux.