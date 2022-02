Dave hospitalisé après sa chute : "Il a morflé, il s'est bien cogné la tête", un célèbre ami donne des nouvelles

Victime le 25 janvier d'une "lourde chute" à son domicile de la capitale, le chanteur Dave avait été transporté en urgence dans un hôpital de la région parisienne. Trois jours plus tard, l'artiste âgé de 77 ans a heureusement pu quitter le service de réanimation dans lequel il se trouvait, a informé son ami Marc-Olivier Fogiel à l'AFP. Comment va-t-il ? Son autre ami Daniel Auteuil, donne des nouvelles.

Alors qu'il est actuellement dans les salles de cinéma avec le film Adieu Monsieur Haffmann, le comédien et ami de longue date de Dave - ils se sont rencontrés dans les années 1970 par le biais d'une comédie musicale - était de passage sur les ondes de France Bleu. Dans l'émission Ma France, il n'a pas échappé à une question sur l'état de santé du chanteur. "Il va bien. Il a bien morflé mais il va aller de mieux en mieux et j'en suis très heureux", a réagi Daniel Auteuil, qui a précisé à l'animatrice Wendy Bouchard que son ami "s'est bien cogné la tête" et que cela aurait pu mal finir. L'acteur a plaisanté sur le fait que Dave lui aurait assuré qu'il viendrait à ses côtés les 11 et 12 février au Trianon, là où il jouera pour deux soirs le spectacle Déjeuner en l'air. "C'est ce qu'il m'a dit !", a-t-il confié.

Dave, de son vrai nom Wouter Otto Levenbach, devrait en réalité être au repos pour un bon moment. "Dave est contraint d'annuler tous ses engagements des prochaines semaines", pouvait-on lire dans le communiqué dévoilé il y a quelques jours par son attaché de presse François Troller. L'artiste, dont le dernier album intitulé Souviens-toi d'aimer - produit par son ami Renaud -, est paru en 2019, devait donner quelques concerts en février et mars dans le Nord de la France.

Nul doute que l'interprète des tubes cultes Du côté de chez Swann ou Vanina doit avoir hâte de retrouver son public. D'ailleurs, Dave a fait savoir par la voix de son ami Marc-Olivier Fogiel qu'il avait été touché par les nombreux messages reçus. "Il tient à remercier ceux qui se sont inquiétés pour lui", a déclaré l'homme fort de BFM. En attendant, le chanteur pourra compter sur le réconfort de son mari, le parolier Patrick Loiseau, avec lequel il vit une belle histoire depuis plus de cinquante ans.