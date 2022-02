"Le sang qui coule dans mes veines" : Jeanfi Janssens intimement bouleversé par la guerre en Ukraine

L'humoriste et ancien stewart de chez Air France n'est pas la seule personnalité à réagir. Sa consoeur Michèle Laroque a également pris la parole sur Instagram. "Ma mère, Doina Trandabur Laroque, s'est échappée à l'âge de 23 ans de son pays ,la Roumanie [qui accueille d'ores et déjà des milliers de réfugiés ainsi que des soldats de l'Otan NDLR], qui avait été envahi par les Russes. Nous sommes de tout coeur avec les Ukrainiens et nous pleurons de constater que l'histoire se renouvelle ainsi encore et encore", a-t-elle écrit.