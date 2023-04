"Les bras m'en tombent !" : Sonia Mabrouk scandalisée par le comportement d'une syndicaliste face à CNews

C'est une scène qui a fait bondir Sonia Mabrouk et tous les invités de son émission Midi News... Jeudi 6 avril 2023, alors qu'une journaliste de CNews tentait en direct d'interroger Sophie Binet, nouvelle secrétaire générale de la CGT (Confédération générale du travail), la réaction de cette dernière a provoqué l'indignation de la présentatrice. À l'occasion de la onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la syndicaliste était présente en tête de cortège. Mais alors qu'elle répondait à divers questions, elle a soudainement refusé de s'adresser aux journalistes de CNews...

"Je ne souhaite pas répondre à CNews, parce que je ne vais pas sur vos plateaux...", a sèchement lâché Sophie Binet alors que la journaliste venait juste de lui demander ce qu'allait changer cette onzième journée de contestation. Sidérée, l'envoyée spéciale a tenté de raisonner la syndicaliste. "Oui mais là c'est pour vous exprimer devant tous les Français, vous pouvez nous donner vos revendications", l'a-t-elle encouragé avec patience, en vain. Campée sur ses positions, la syndicaliste a fermement refusé de s'exprimer. "Et bah non, je préfère m'adresser à tous les médias qui garantissent la liberté d'expression et une pluralité...", a-t-elle balancé en gardant pour autant son sourire.

Ça laisse quand même sans voix

Lors du retour plateau, Sonia Mabrouk n'a pas caché son mécontentement quant à cette réaction extrême. "Pour une démonstration de pluralité qui vient d'être défendue par Sophie Binet ça laisse quand même sans voix... Donc elle choisit ses médias", a expliqué, choquée, l'ancienne épouse du cuisinier Guy Savoy. Immédiatement, les invités présents en plateau ont eux aussi fait part de leur sidération. "Vive l'intolérance...", "C'est incroyable", "Scandaleux !", "Le pire c'est que j'allais dire du bien de Madame Binet...", peut-on entendre comme petites remarques lancées à la volée.

Bien décidée à reprendre le contrôle de la situation, Sonia Mabrouk s'est empressée de reprendre la parole pour calmer le jeu et notamment féliciter la journaliste qui a dû faire face à ce comportement. "Je salue la réactivité et le sang-froid de notre journaliste qui a parfaitement su répondre ! (...) Mais c'est quand même incroyable. Vraiment les bras m'en tombent", a-t-elle enfin conclu avant de reprendre le fil de son émission.