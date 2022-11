"Les hauts, les bas... les larmes" : Laurence Boccolini et sa fille main dans la main face aux épreuves de la vie

Dimanche 6 novembre, Laurence Boccolini fête le 9e anniversaire de sa fille Willow. Une journée particulièrement importante donc. La star de France 2 n'est pas du genre à montrer des images et à parler de sa vie privée. Pas étonnant donc de ne pas voir sur son profil Instagram les détails de la fête d'anniversaire de son enfant. Cela ne l'a pourtant pas empêchée de néanmoins en montrer plus que d'habitude.

Sur Instagram, la quinquagénaire a publié une photo de sa main prenant celle de sa fille dans la sienne. Mère et fille sont semble-t-il réfugiées sous la couette, regardant la télévision. Une douce photographie commentée de la façon suivante : "Nous avançons main dans la main. Les hauts , les bas , les moments difficiles, les joies immenses et les petits moments de douceur, entre les larmes et les gouttes de pluie, les petits chagrins et les éclats de rire ...9 ans d'amour absolu et infini. C'est tout ce qui compte. Que ta route soit pleine de belles rencontres et d'humains bienveillants. Happy birthday Willow. Maman."

Et en story, Laurence Boccolini a réitéré le message suivant : "Que ta route soit faite de belles rencontres et gens bienveillants. 9 ans aujourd'hui. Happy Birthday to you Willow. Love absolu. Maman."