Laurence Boccolini : Sa fille Willow "pourrie gâtée" par les candidats de Tout le monde veut prendre sa place

Les tournages s'enchaînent pour Laurence Boccolini. Après Tout le monde veut prendre sa place, France 2 a décidé de confier à l'animatrice les rênes de l'émission Les Comiques préférés des Français, dont un nouveau numéro est attendu samedi 8 janvier. Des opportunités qui rendent forcément l'emploi du temps de Laurence Boccolini chargé. Et pourtant, celle qui a récemment annoncé son divorce avec Mickaël Fakaïlo continue d'être une maman exemplaire avec sa petite Willow, qui est sa priorité et avec qui elle est inséparable.

"Nous sommes super fusionnelles. Elle se fout royalement de mon métier. Elle ne comprend toujours pas ce que je fais. Nous sommes dans une relation maman-fille rigolote. Nous faisons des vidéos TikTok. On ne les publie pas, mais ça nous plaît de faire ça ensemble", a-t-elle confié tendrement dans les pages du nouveau numéro de Nous deux, paru ce mardi 4 janvier 2022. Mais à 8 ans, Willow commence toutefois doucement à devenir autonome. "Elle est encore très 'câlins' et, en même temps, elle est très indépendante, donc la proximité va peut-être se faire plus rare", se résout Laurence Boccolini. Pour l'heure, l'animatrice s'attire toujours les bonnes grâces de sa fille qui ne porte pas son nom, laquelle lui "fait un des plus beaux complices à (ses) yeux" : "Elle me trouve drôle", s'est-elle réjouit.

Lorsque ce n'est pas Laurence Boccolini qui la régale au quotidien, Willow peut en tout cas compter sur les candidats du jeu Tout le monde veut prendre sa place. Et pour cause, ces derniers se montrent très généreux avec la fillette en lui offrant des cadeaux. "On me transmet les attentions des candidats après leur passage sur le plateau. Ils font des gâteaux, créent des trucs très mignons, comme des colliers ou des doudous pour Willow et pour moi. C'est adorable. Elle est pourrie gâtée par les candidats", a fait savoir la jolie blonde de 58 ans. Mais elle l'assure, "ça ne les aide même pas à gagner".