"Les piqûres ça arrange !" : Sophie Davant prône le vieillissement et se fait dézinguer par les internautes !

Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, Sophie Davant a pour habitude de régulièrement partager son quotidien professionnel avec ses abonnés. Entre ses émissions et son magazine, l'animatrice a toujours de quoi transmettre des messages bienveillants et des conseils précieux à sa communauté. Ce mardi 7 février 2023, à l'occasion de la sortie du dernier numéro de son magazine baptisé S par Sophie Davant, elle a évoqué la vieillesse et les difficultés qu'ont beaucoup de Français à l'accepter.

Si elle a déjà admis avoir eu recours à la chirurgie esthétique à plusieurs reprises, la compagne de William Leymergie prône également le naturel et l'acceptation de soi. Un thème qu'elle a d'ailleurs choisi comme principal sujet de son dernier magazine paru. "Chez S, on n'est pas pour le rajeunissement, au contraire ! Vieillir peut être une belle aventure, à condition d'accorder une attention particulière à son mental, sa santé et son style ! Découvrez dans le dernier numéro les conseils des meilleurs experts pour être bien dans son âge !", a-t-elle légendé un photomontage d'elle. Sur le cliché, on peut voir deux Sophie Davant, l'une jeune et l'autre plus vieille. Si ce post partait d'une bonne intention, il a néanmoins fait bondir certains internautes agacés...