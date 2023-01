Sophie Davant : Sa fille Valentine retrouve son père Pierre Sled, rare photo du duo réuni

Il n'est jamais facile de voir des parents se déchirer pour la garde de leurs enfants. Coups bas, attaques en justice, menaces... Le lot de certains couples en plein divorce n'est pas joli à voir. Ces horreurs, Sophie Davant et Pierre Sled se les ont épargnées. Ensemble, les deux stars de France Télévisions ont vécu un mariage de plus de 20 ans. Le couple le plus en vogue du PAF à l'époque a malheureusement mis un terme à cette union en 2012, après la naissance de deux beaux enfants : Nicolas, 29 ans et Valentine, 27 ans.

Malgré leur rupture, Sophie Davant et Pierre Sled ont donc gardé de douces relations, faites de respect et de toujours beaucoup d'amour. Pour preuve, toute la famille était réunie sur le canapé rouge de Michel Drucker trois ans après le divorce, preuve formelle que tout se déroule bien dans le meilleur des mondes. Occasion aussi de voir Sophie Davant, Pierre Sled et leurs enfants poser tous ensemble. Un fait rare qui vient de se reproduire ou presque du côté d'Instagram.

Ce fut sans Nicolas et Sophie mais ce vendredi 20 janvier, Pierre Sled et sa fille Valentine se sont offert une soirée au restaurant dans le 17ème arrondissement de Paris. Un plaisir décuplé pour la jeune femme, adepte de gastronomie : "La recette du bonheur : un papa + une côte de boeuf maturée 45 jours" a-t-elle noté en légende. Pierre Sled n'est pas peu fier de poser avec elle à en croire le sourire qu'il lâche sur la photo !