Sophie Davant si proche de son ex Pierre Sled : retrouvailles tendres autour de leur fille Valentine, photos à l'appui

Il y a des ruptures qui n'empêchent pas de garder une belle entente, et la relation entre Sophie Davant et Pierre Sled en fait certainement partie. Ensemble durant onze ans jusqu'en 2012, l'animatrice et le journaliste sportif ont eu deux enfants, Nicolas, 29 ans, et Valentine, 27 ans. L'ancien couple est séparé mais continue de former une famille, preuve en est avec ces photos dévoilées en story sur le compte Instagram de la présentatrice d'Affaire conclue.

Animatrice ultrapopulaire, Sophie Davant s'est frayée un beau chemin dans le paysage audiovisuel français. À 59 ans, elle est l'une des figures de France Télévisions et possède également sa revue, le bimestriel S le magazine de Sophie. Parallèlement, sa vie privée a connu des aléas, mais il est indéniable qu'à l'aube de la soixantaine, elle est plus radieuse que jamais auprès des siens. En couple avec un de ses pairs, le non moins célèbre William Leymergie, elle est aussi une maman sereine auprès de ses enfants et de leur père Pierre Sled. Ce dernier vit désormais à Rome et a refait sa vie avec Barbara Ricevuto, qu'il a épousée en 2018.

Une charmante tradition

C'est ainsi que les anciens amoureux se sont retrouvés pour l'anniversaire de leur cadette Valentine. La charmante jeune femme a célébré ses 27 ans avec ses deux parents et les sourires qu'ils affichent tous en disent long sur la complicité qui les unit. Se réunir au restaurant, ils ne le font pas seulement pour les anniversaires. Dans Gala, celle qui officie comme journaliste culinaire expliquait leur tradition : "Mon père habite à Rome mais il revient très souvent à Paris. Dès qu'il vient, la tradition, c'est qu'on se fait un dîner tous les quatre, avec lui, ma mère, mon frère et moi. (...) Depuis qu'ils ont divorcé, c'est quelque chose qu'on n'a jamais perdu. On a toujours fait ça et c'est très agréable d'avoir pu conserver ce cadre-là."

Aucune rancoeur n'anime donc l'ancien couple et Sophie Davant fait même de la pub pour le travail de l'épouse de son ex. En effet, Barbara Ricevuto a cofondé l'entreprise "Weekend à Rome" qui propose aux visiteurs de découvrir la belle ville de Rome d'une tout autre façon et la star du PAF a fait figurer une mention sur sa story pour cette société.