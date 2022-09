"Ma femme me tue à chaque fois" : Philippe Caverivière en couple, cette addiction que sa moitié ne supporte pas

Le pari est lancé ! Après avoir coanimé avec Laurent Ruquier On est direct chaque samedi soir sur France 2, Léa Salamé récupère cette case horaire en solo, ou presque. Elle donne désormais rendez-vous aux téléspectateurs avec son émission Quelle époque !, pour laquelle la journaliste s'entoure de Christophe Dechavanne en qualité d'"invité permanent" et de l'humoriste Philippe Caverivière. Ce dernier est déjà bien connu pour ses chroniques quotidiennes diffusées sur RTL et pour ses interventions hilarantes dans On est en direct ces deux dernières années. Très présent donc dans le paysage audiovisuel, il se fait en revanche beaucoup plus discret lorsqu'il s'agit de sa vie privée.

On sait toutefois que Philippe Caverivière est un homme amoureux. Lors d'une interview pour Femme actuelle parue en 2020, il évoquait celle qui partage sa vie, mais dont l'identité reste mystérieuse. "Je suis avec une femme qui est de ma ville, de Fréjus. Elle est architecte d'intérieur et décoratrice, et elle est très douée", confiait-il sobrement. Il précisait au passage ne pas encore avoir d'enfants avec sa compagne sans être toutefois fermé à cette idée. "Il faut que je pense à en faire", lâchait-il.

Philippe Caverivière s'autorisait par ailleurs à se livrer sur cette passion qu'il a et qui exaspère sa partenaire de vie : à savoir, les bracelets. "Je suis superstitieux, j'aime bien les pierres, ça me rassure. J'ai un copain grec Harry, qui fait des bracelets uniques avec des pierres et j'aime bien son taf donc je les mets, ça me fait plaisir. Je trouve ça ringard sur les autres, ça fait kéké du Sud... mais sur moi, je ne le vois pas alors que c'est pareil. (Il rit) C'est une vraie addiction, j'en achète tout le temps, ma femme me tue à chaque fois", révélait-il.

Les téléspectateurs de France 2 vont justement avoir l'occasion de scruter ses poignets ce samedi 24 septembre en deuxième partie de soirée lorsque le premier numéro de Quelle époque ! sera diffusé. Il est prévu que Léa Salamé reçoive un panel d'invités bien différents les uns des autres, dont Jean-Luc Mélanchon, Marco Mouly, Laurence Ferrari, Jean-Paul Rouve ou encore Cindy Bruna.