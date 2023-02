"Ma mère me gardait pour arrondir ses fins de mois" : Marie-Josée Croze adoptée fait des confidences déconcertantes

Au mois de mars, l'actrice Marie-Josée Croze va faire son retour sur les écrans, dans la série très attendue Promethée (TF1). Révélée au monde entier grâce au film Les Invasions barbares il y a vingt ans, la comédienne originaire du Québec et naturalisée française poursuit brillamment sa carrière. Les débuts de sa vie ne lui offrait toutefois pas toutes les chances pour réaliser tous ses rêves, mais forte d'un tempérament solide empreint d'un désir de liberté et bien entourée, l'actrice qui fête ses 53 ans ce 23 février 2023 a pu affronter les épreuves. En effet, l'artiste a connu une enfance difficile comme elle le confiait, en toute sincérité, au magazine Gala en 2016.

Marie-Josée Croze, née à Montréal, a grandi depuis ses deux ans dans une famille d'adoption de Longueuil, au Québec en banlieue de Montréal, avec quatre autres enfants. À l'âge de 3 ans, elle a finalement été officiellement adoptée : "Ma mère, au départ, n'avait aucun désir d'adoption. Elle avait déjà ses gamins et me gardait pour arrondir ses fins de mois, parce que papa était camionneur et qu'un seul salaire ne suffisait pas."

Un "geste d'amour" qui va faire basculer sa vie

Des déclarations déroutantes mais la suite de la conversation permet de voir l'humanité qui se cache derrière cette situation familiale délicate : "Un jour, ma mère biologique, qui était une très très jeune femme a décidé de ne plus verser de pension... Comprenant que ma génitrice se foutait pas mal de moi, ma mère, mais également mon père et tous les autres enfants - car c'est une décision collégiale - ont eu ce beau geste d'amour : me garder", explique ainsi Marie-Josée Croze. Elle précisait qu'à l'époque, les démarches d'adoption étaient simples et peu coûteuses : "64 euros versés à la paroisse et une brève visite des assistants sociaux. Rien de plus."

Au fil des années, Marie-Josée Croze a pu se construire pour devenir la femme talentueuse que l'on connaît, qui a tourné pour Nicole Garcia (Un Balcon sur la mer) comme Wim Wenders (Every Thing Will Be Fine). Côté vie privée, si elle n'a pas eu d'enfants - "C'est plutôt dû au hasard, (...) je ne le vis pas comme un drame" -, elle a trouvé son équilibre et s'assume son côté "atypique". Avec son adorable chat Oskar, elle s'affiche épanouie sur son compte Instagram.