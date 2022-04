"Magnifique en blonde" : Métamorphosée, une chroniqueuse de Touche pas à mon poste fait sensation !

Benjamin Castaldi et Kelly Vedovelli ont déjà fait parler d'eux en changeant de tête dans Touche pas à mon poste . Mais cette fois-ci c'est une chroniqueuse que l'on attend peu dans ce genre de métamorphose qui a fait sensation, ce mardi 26 avril : Danielle Moreau. Non, celle qui a rejoint l'équipe en 2017 n'a pas décidé de passer sur le billard mais s'est seulement prêtée au jeu d'une pastille amusante avec Cyril Hanouna. Et pour cela, elle est apparue en blonde ! L'occasion pour l'animateur, toujours modéré, de la comparer à Margot Robbie !

Si Danielle Moreau n'est naturellement pas encore sur le point de ressembler à la star australienne, l'effet était néanmoins plus que réussi. Et les réactions positives ne se sont pas fait attendre. Sur Twitter, la chroniqueuse de TPMP a été plus d'une fois complimentée sur sa nouvelle coiffure. "Magnifique Danielle Moreau en blonde, vraiment réussie la couleur ! Lumineuse !!! Y'a plus qu'à ce que les cheveux poussent un peu pour une jolie coupe et ce sera parfait", peut-on notamment lire au sujet de cette métamorphose réussie. Quant à Cyril Hanouna, il a conseillé à cette dernière d'être toujours bronzée pour que le rendu soit parfait.