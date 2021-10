"Mais qu'il arrête, ça suffit" : Hoshi, exaspérée, sort du silence

Par Sandra Ratesson Chef de rubrique médias A bientôt 38 ans, Sandra Ratesson en a vu défiler des émissions de télévision, des animateurs et des candidats de télé-réalité. Membre de la génération Club Dorothée, elle a vu l’apparition mais aussi l’extinction de nombreux programmes. La scène du rapprochement physique entre Loana et Jean-Edouard dans la piscine de Loft Story, elle l’a vu en direct grâce à un abonnement ADSL d’époque.

Chut, Fabien Lecoeuvre ! Voilà, c'est tout ce que demande Hoshi. Des mois après la polémique causée par les propos déplacés du spécialiste de la chanson française et la farouche volonté d'Hoshi ne plus entendre parler de lui, il continue de s'excuser et de se montrer dans les médias. Ce qui a le don d'agacer la chanteuse.

"Je trouve qu'on a négligé aujourd'hui le rôle du beau chanteur (...) ils remplissaient de leurs photos les magazines à l'époque. Quand est-ce qu'on va nous offrir des beaux mecs ? Ou des filles sublimes ? Bon, quand vous regardez Hoshi par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable... Mais enfin, vous mettez un poster d'Hoshi dans votre chambre, vous ? Elle est effrayante ! Elle est géniale, elle a du talent cette fille, vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes !", avait déclaré Fabien Lecoeuvre au sujet de la chanteuse. Des propos inadmissibles sur lesquels il est revenu une énième fois ce qui a particulièrement agacé la principale intéressée.



Mais qu'on lui foute la paix une bonne fois pour toute ! Alors qu'elle a été attaquée gratuitement, le mieux serait à présent de ne plus évoquer l'affaire, de ne pas associer l'artiste à cette bêtise. Hoshi ne demande en tout cas pas mieux comme elle l'a fait savoir en story de son compte Instagram, le 20 octobre 2021. "Si Fabien Lecoeuvre veut vendre son nouveau livre, qu'il aille dans des salons ou des librairies, mais qu'il arrête de parler de mon physique et de 'son dérapage' (un drift à ce stade). Ça suffit", a réagi l'interprète de Ta marinière. Une publication qui aurait été retirée. En avril, au moment de l'affaire, elle avait déjà tenu à lui répondre sur Twitter : "Tellement grave de tenir ce genre de propos. On lui offre un poster ou un miroir ? J'hésite." Hier soir, Fabien Lecoeuvre était en effet l'invité de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste où il donnait son avis sur les attaques que subissent les personnalités sur les réseaux sociaux. L'homme qui a reçu 150 000 messages d'insultes dont 131 menaces de mort suite à sa déclaration, a donc encore une nouvelle fois fait ses excuses à Hoshi. Elle, elle aimerait juste qu'il se taise. D'ailleurs, elle n'a jamais souhaité avoir de contact avec lui. "J'ai appelé son attachée de presse, je n'ai pas son adresse. J'ai essayé de la contacter mais sa compagne est aussi sa manageuse et elle fait blocus", a-t-il déclaré hier avant que Cyril Hanouna ne propose de l'aider à trouver l'adresse de la chanteuse... qui, elle, ne veut plus entendre parler de Fabien Lecoeuvre !