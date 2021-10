Fabien Lecoeuvre regrette amèrement ses propos sur Hoshi et s'excuse : "J'ai eu peur pour elle"

Fabien Lecoeuvre, qui a insulté la chanteuse Hoshi et dit qu'elle était "effrayante" en avril dernier, est revenu sur ses propos. Sur le plateau de Touche pas à mon poste ce 20 octobre, le journaliste de 62 ans a évoqué les nombreuses menaces de mort dont il a été victime sur les réseaux sociaux, après cette polémique. "J'ai reçu 150 000 messages d'insultes dont 131 menaces de mort", a-t-il confié. Face à ce déferlement de haine, Fabien Lecoeuvre a choisi de se mettre à l'écart. "On ne m'a pas vu à la télévision pendant 4 mois, je ne voulais pas faire de plateau. Je me suis volontairement mis à l'écart parce que je trouvais ça malsain", a fait savoir le journaliste, qui continue d'intervenir dans des chaînes de télévision et écrit des livres.

Quant à l'insulte proférée à l'encontre de l'interprète de Ta marinière, Fabien Lecoeuvre s'est dit désolé et a réitéré ses excuses. "J'étais très angoissé, j'ai eu peur pour Hoshi en tant que papa. Sincèrement je ne voulais pas faire ça", a-t-il dit à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. L'équipe de TPMP lui a demandé s'il a pu s'entretenir avec l'artiste de 25 ans et s'excuser auprès d'elle. "J'ai appelé son attachée de presse, je n'ai pas son adresse. J'ai essayé de la contacter mais sa compagne est aussi sa manageuse et elle fait blocus", a assuré le spécialiste, qui a affirmé ne pas être sorti de chez lui durant deux jours, de peur de se faire agresser.

"Quand on est père de famille comme moi, on ne peut pas me donner raison. J'ai dérapé, je regrette et je suis malheureux pour elle", a-t-il martelé. Avant de déplorer l'ampleur que cela a pris à cause des réseaux sociaux. "La peine de mort a été abolie mais elle existe encore sur les réseaux sociaux. Ce déferlement de haine est hallucinant ! Et le courage n'est pas le même dans la rue que sur la Toile".