"Malheureusement..." : Laurent Voulzy, malade, fait une triste annonce

Le coronavirus a fait une victime de plus. Laurent Voulzy a lui aussi été contaminé alors que la pandémie repart de plus belle, la faute au variant Omicron qui fait planer la menace sur les fêtes de fin d'année... L'artiste, qui était en tournée dans toute la France, doit annuler plusieurs concerts.

Le 30 novembre, sur la page Facebook officielle du chanteur, on pouvait ainsi découvrir un message annonçant que l'interprète des tubes Rockollection, Le coeur grenadine ou encore Jeanne est malade : "Malheureusement, suite à un test positif au Covid de Laurent, nous devons reporter les concerts suivants : Cherbourg les 1er et 2 décembre, Saint-Lô les 3 et 4 décembre, Hondschoote les 7 et 8 décembre, Bourbourg les 9 et 10 décembre. Les billets resteront valables pour les nouvelles dates que nous vous annoncerons prochainement. Nous espérons vous retrouver vite. Prenez soin de vous, et plus que jamais respectons les gestes barrières ! Très bonne journée."

Laurent Voulzy, qui serait séparé de sa femme, doit effectuer un isolement recommandé de dix jours comme le prévoit le ministère de la Santé ; Olivier Véran étant de plus en plus contesté à chacune de ses prises de parole sur le sujet... Le chanteur doit ainsi, comme tout le monde, remplir une fiche de suivi quotidienne pour détailler ses symptômes et son état de santé. Espérons pour lui qu'il ne subisse pas une forme grave de la maladie, la vaccination - et sa campagne de rappel pour la 3e dose - devant permettre d'éviter cela...

Les spectateurs ayant assisté aux représentations de Laurent Voulzy du 23 au 27 novembre (à Tréguier, dans les Côtes d'Armor, et à Pontivy, dans le Morbihan), sont invités à se faire tester ne manque pas de relater le site de France Bleu Bretagne. Ceux ayant eu le malheur d'être contaminés et qui devront donc s'isoler pourront passer le temps en lisant Mes Cathédrales, le dernier ouvrage signé Laurent Voulzy ou en écoutant Florilège, le dernier best-of du chanteur comprenant 38 titres dont le single Loreley, Loreley.