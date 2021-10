Laurent Voulzy séparé de sa femme Mirella Lepetit : c'est fini entre le chanteur et la journaliste !

Laurent Voulzy est célibataire ! Le chanteur a mis fin à sa longue histoire d'amour avec Mirella Lepetit. C'est dans le portrait que lui consacre Libération dans son édition du 7 octobre 2021 que l'on apprend la triste nouvelle. Cela faisait plus de vingt ans qu'ils étaient ensemble.

Laurent Voulzy revient avec un livre inattendu intitulé Mes cathédrales - co-écrit avec Laurent Joffrin - publié chez Stock. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur la passion du chanteur pour le Moyen-Age, la religion et ces bâtiments incontournables de la France. Un plaisir qu'il redécouvre puisqu'il a longtemps habité outre-Manche. "Ce père de quatre garçons [l'identité du dernier a été révélée tardivement, NDLR], tous musiciens, qui a vécu longtemps en Angleterre, avant une récente séparation, reconnaît une affection transie pour... la reine Elisabeth", écrit ainsi le journal, dévoilant au passage que l'interprète de Rockollection a donc rompu avec Mirella Lepetit.

Laurent Voulzy avait épousé en secondes noces Mirella Lepetit en 2010 ; une cérémonie civile avait eu lieu en Angleterre puis une autre en France, avec proches et amis. Auparavant il avait été marié une première fois à Betty, décédée en 2015 des suites d'un cancer et avait vécu une belle histoire avec Véronique Jannot. La deuxième épouse du chanteur était journaliste au Nouvel Observateur et menait une discrète vie loin du show business avec son époux. Le désormais ex-couple avait vécu en banlieue de Londres puis dans une maison de Saint-Pierre-Quiberon, en Bretagne.

Ils s'étaient rencontrés à l'occasion d'une interview dans les années 1980, s'étaient liés d'amitié pendant des années puis avaient fini par devenir amants. "On est deux grands bavards et depuis qu'on se connaît, nos grandes conversations tournent autour de l'existence de Dieu (...) C'est l'homme le plus charmant de la Terre et c'est moi qui l'ai", avait-elle toutefois confié dans France Dimanche. Désormais, ils s'adressent sans doute chacun de leur côté vers les Cieux...