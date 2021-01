Laurent Voulzy : Qui est son épouse Mirella Lepetit ?

C'est au détour d'une interview que Laurent Voulzy rencontre Mirella Lepetit,, journaliste, dans les années 1980. De leur rencontre est né un joli portrait, mais aussi une amitié sincère. "On est restés amis et, bien plus tard, ce sentiment s'est transformé", avait confié la journaliste à Paris Match, en 2007. "On est deux grands bavards et depuis qu'on se connaît, nos grandes conversations tournent autour de l'existence de Dieu (...) C'est l'homme le plus charmant de la Terre et c'est moi qui l'ai", se réjouissait-elle auprès de France Dimanche, en 2015.

Depuis qu'ils sont tombés amoureux, ils s'efforcent de vivre une belle relation plongée dans une extrême discrétion. Une intimité nécessaire pour s'épanouir à deux et accueillir leur enfant, Quentin, désormais âgé de 18 ans. C'est d'ailleurs lors d'une cérémonie tout aussi privée que Mirella Lepetit et Laurent Voulzy se sont mariés, depuis Saint-Pierre-Quiberon, en Bretagne, à quelques pas seulement de sa Belle-Île-en-Mer adorée.

Résultat : pour mener une vie tranquille et échapper aux paparazzi et autres indiscrets, Laurent Voulzy et Mirella Lepetit ont déménagé un temps dans la banlieue de Londres, où habite la soeur de la journaliste. De quoi assurer une double-culture à Quentin.

Si Laurent Voulzy ne s'épanche guère sur sa vie amoureuse, c'est qu'il avait vécu une idylle - et une rupture - très médiatisée avec la chanteuse Véronique Jannot. Auparavant, il était devenu père de deux enfants : Julien et Nicolas, nés de son premier mariage avec Betty, décédée d'un cancer en 2015. Il est également père d'un fils prénommé Cliff.