Diaporama Laurent Voulzy : Qui est son épouse Mirella Lepetit ?

Exclusif - Laurent Voulzy - Enregistrement de la 2ème partie de soirée de l'émission "La Chanson secrète 7" à la Scène musicale à Paris, qui sera diffusée le 15 janvier 2021 sur TF1. Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.ALIAGAS et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. © Gaffiot-Moreau / Bestimage

7 / 8

Exclusif - Laurent Voulzy - Dîner pour la fondation Marc Veyrat au restaurant Victoria à Paris, France, le 21 novembre 2017. Face aux dérives de l'agriculture intensive et au pouvoir de l'industrie alimentaire, le cuisinier lMarc Veyrat a lancé sa fondation contre la malbouffe: " C'est à la vie qu'il faut être avant tout attentif, tous les jours elle me dit de revenir aux valeurs essentielles, de transmettre ce qu'elle m'a provisoirement donné. C'est cette philosophie que je veux partager avec les nôtres, nos enfants et nos petits-enfants. Autrefois, dans la ferme de mes parents, nous vivions en autarcie. Nous récoltions les légumes et les fruits à la bonne saison, les plantes de montagne parfumaient nos plats simples et goûteux, nos vingt vaches produisaient lait, beurre et fromages. Les volailles donnaient des oeufs nourrissants, le pain de Tonton cuisait dans notre four et les fruits sauvages embaumaient les tartes de Mémé Caravi. Chez nous, pas de pesticides, d'insecticides, d'engrais chimiques. " © Rachid Bellak/Bestimage