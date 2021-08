Véronique Jannot séparée de Laurent Voulzy : "Mon attachement pour lui durera jusqu'à la tombe"

En 2013, dans La Parenthèse inattendue, la maman de Migmar (23 ans) racontait qu'elle souhaitait fortement travailler avec le chanteur, à l'époque de leur rencontre : "Je lui ai dit : 'J'adorerais que vous me fassiez une chanson.' Il me dit 'D'habitude, je n'en fais pas, je ne compose que pour moi et pour Souchon, mais j'adore votre voix et je vais le faire. J'ai envie de le faire.'" Un souhait qui se concrétise puisqu'en 1984, ils collaborent sur le titre Désir, désir.

Plus de trente ans plus tard, il semble que cette envie soit toujours d'actualité, comme l'avoue Véronique Jannot au Parisien. "J'adorerais refaire un duo avec lui", a-t-elle lancé. Il ne reste plus qu'à connaître la réponse de celui qui partage désormais sa vie avec Mirella Lepetit.