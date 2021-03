Laurent Voulzy : Soucis financiers, virées aux puces et fins de mois difficiles, "je n'avais pas d'argent"

Sa carrière est immense et incontestable. Laurent Voulzy n'est que joie, douceur et mélodie... mais il a parfois connu un quotidien un peu plus compliqué. Le 4 décembre dernier, le chanteur a sorti un best-of intitulé Florilège, permettant au public de redécouvrir ses titres phares ainsi que l'inédit Loreley Loreley. Et en évoquant cette discographie sublime dans l'émission 50' Inside, l'artiste a évoqué son côté hippie, puisant ses origines, entre autre, dans d'anciens problèmes d'argent.

En 1992, Laurent Voulzy voulait "changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses". En vêtements colorés, parfois improbables, le chanteur interprétait son Pouvoir des fleurs partout en France, sans doute l'un des chefs-d'oeuvre les plus mémorables de son répertoire. "Moi j'étais plutôt un hippie à la Beatles, a-t-il expliqué à Nikos Aliagas. Il faut dire quand même que je n'avais pas d'argent. J'allais aux puces et j'ai toujours aimé les déguisements. Donc j'achetais des espèces de spencer avec des paillettes, des trucs de femme, des bottes vertes..." Ce look inspiré des 70' par la force des choses est finalement devenu, quelque part, la carte d'identité du grand copain d'Alain Souchon.

J'ai commencé à avoir des larmes...

Laurent Voulzy est né à Paris de parents guadeloupéen. Il n'avait pas été habitué, petit, au faste ni au luxe. Il aura fallu attendre qu'il ait 35 ans, d'ailleurs, pour qu'il puisse se permettre de partir à la recherche de ses racines. "Ma mère a traversé l'océan de la Guadeloupe à la métropole avec moi dans son ventre, a-t-il raconté sur TF1. Parce que dans sa famille, le fait qu'elle soit enceinte et pas mariée était assez mal vu. On lui a dit 'Tu ne vas pas accoucher, tu vas accoucher ailleurs'. Quand j'étais enfant, on n'avait pas les moyens d'aller aux Antilles, ma mère élevait 4 enfants seule. Et quand j'ai commencé à avoir des sous, j'étais pris par le succès."

Un jour, Laurent Voulzy a reçu un appel pour participer à un Téléthon organisé en Guadeloupe. L'époux de Mirella Lepetit garde de cette première visite un souvenir "très chargé". "Ça a été bouleversant, s'est souvenu le chanteur de 72 ans. J'étais seul dans la rue, dans la vraie vie. J'ai commencé à avoir des larmes..."