"Menacé en présence de mes enfants" : Benoît Hamon face au jugement de son agresseur

Dans la nuit du 16 au 17 janvier 2022, l'ancien candidat socialiste à la présidentielle 2017 Benoît Hamon avait été menacé sous ses fenêtres à Issy-les-Moulineaux. L'auteur de ces faits a comparu devant le tribunal correctionnel de Nanterre et la sentence est tombée ce 16 mai 2022.

L'homme qui a menacé Benoît Hamon en début d'année devant chez lui a été condamné à 1500 euros d'amende, dont 1000 avec sursis, rapporte Le Parisien. Le politique n'a pas souhaité se constituer partie civile au procès et n'a donc pas demandé de dommages et intérêts. "Je n'ai pas réfléchi longtemps avant de déposer plainte, expose au Parisien le conseiller régional (Génération.s). Ce n'est la première fois que j'ai été pris à partie mais là, c'était devant chez moi, la nuit, et en présence de mes enfants." C'est ainsi que les deux filles de l'homme de 54 ans et sa compagne Gabrielle Guallar ont pu entendre "sors de là, fils de p... On va te choper tôt ou tard, c'est une question de temps".

"Je n'avais rien contre M. Hamon. C'est parce que quelqu'un m'a bourré la tête que j'ai fait ça. Si on m'avait parlé d'un ferrailleur ou d'un menuisier, c'est le ferrailleur ou le menuisier qui aurait pris", a expliqué Richard L., père de famille de 55 ans jugé pour menace de crime à l'encontre d'un élu public. Il a déclaré avoir agi sous l'emprise de l'alcool et assure qu'il ne savait que son voisin d'immeuble Benoît Hamon était un élu au conseil régional d'Île-de-France : "J'avais bu et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé pendant longtemps du Parti socialiste, s'explique le prévenu à la barre. Après je me suis souvenu que Monsieur Hamon habite à côté de chez moi."

Depuis son échec électoral aux présidentielles il y a cinq ans, Benoît Hamon est devenu un observateur de la vie politique. D'après les indiscrétions de L'Obs, il aurait commenté avec acidité la dégringolade de sa pair Anne Hidalgo qui a terminé avec moins de 2% au premier tour le 10 avril dernier. Plus récemment, il s'est réjoui de l'accord à gauche de la NUPES.