Benoît Hamon chauve et moustachu : son nouveau look fait battre le coeur des Français !

"Retour à la triste et sombre réalité, a-t-il précisé. Merci à Remotion et à Hamzeh Ghalebi. J'ai gagné un paquet de membres du fanclub de Yul Brynner parmi mes amis et perdu un paquet de moustachophobes." Décidément, la pilosité de Benoît Hamon fait souvent des émules. Sa barbe en avait fait flancher plus d'un et il avait même été choisi comme sex symbol politique dans la série Mouche - Camille Cottin, l'héroïne du show adapté de Fleabag, se masturbait devant l'un de ses discours dans le premier épisode. Dernièrement, une photographie de lui en train de croquer un bonbon Arlequin, dans les loges de l'émission Quotidien, avait également remporté un franc succès.