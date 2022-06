"Miskine" : Louane en détresse à la Fashion Week de Paris, sauvée par son chéri Florian Rossi

Le 23 juin 2022, Louane a eu le privilège d'assister au défilé du créateur Alexandre Mattiussi, fondateur de la marque de prêt-à-porter haut de gamme Ami. Accompagnée de son ami l'influenceur Pol Granch, la chanteuse de 25 ans a choisi pour l'occasion de porter une robe chemise en soie vert flashy avec sac à main assorti. En front row, les amis ont pu découvrir le passage de nombreux tops model sur la scène fabriquée au pied du Sacré Coeur à Montmartre, dont Cara Delevingne venue spécialement pour le créateur français. "Alexandre Mattiussi ou rien", ajoute l'interprète du titre Je vole, totalement fan.

Après le défilé, Louane et son chéri Florian Rossi on également pu profiter d'une after party organisée à Paris. Au lieu de s'y rendre (banalement) en taxi ou en voiture, la chanteuse découverte dans l'émission The Voice y est allée en petit train. Un mode de locomotion peu commun mais plutôt habituel à Montmartre. Mais une fois arrivée sur les lieux de la fête, l'actrice du film La famille Bélier a eu un problème de taille : ses chaussures qui se sont révélées très peu confortables.

Elle attend ses baskets pour danser miskine

Assise sur un banc, la jolie blonde n'a pu s'empêcher de retirer ses chaussures qui la faisait souffrir et qui semblaient provoquer de vilaines ampoules sur ses pieds. "Elle attend ses baskets pour danser miskine", explique l'un de ses amis, "Watch me enflammer le dancefloor (non) dès que je récup mes baskets", ajoute la maman d'Esmée (2 ans). Finalement, tout est bien qui finit bien pour la jolie Louane qui a été secourue par son prince charmant. Toujours très attentionné et aux petits soins pour sa chérie, le musicien n'a pas hésité à lui prêter ses baskets afin qu'elle puisse profiter de la soirée. "Merci de me sauver", lui confie sa chérie, très reconnaissante. L'histoire ne dit pas, par contre, ce que Florian Rossi a porté à ses pieds pour terminer cette soirée festive...

Pour rappel, Louane s'était déjà rendue au défilé de la marque BLUEMARBLE le 22 juin 2022. Elle avait alors opté pour une chemise de la griffe parisienne, mais aussi pour un adorable accessoire : une bague en plastique en forme de coeur de sa fille Esmée.