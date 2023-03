"Moi je n'aurais jamais..." : Laurent Gerra se justifie sur cette expérience avec sa compagne Christelle Bardet

De son propre aveu, on ne lui donne que des rôles de "tordu"... Humoriste sur scène ou à la radio, Laurent Gerra s'épanouit depuis quelques années à la télévision grâce à des personnages inattendus d'hommes discrets voire machiavéliques. Et c'est dans ce genre de registre qu'il a une nouvelle fois brillé ce mercredi dans le téléfilm Une Confession, réalisé par Hélène Fillières et diffusé sur France 2.

Un téléfilm dans lequel son personnage est soupçonné d'avoir tué sa femme, interprétée par Catherine Frot... mais dans lequel jouait surtout sa vraie compagne, Christelle Bardet ! Interprétant une gendarme, la jeune femme (qui n'est pas actrice mais journaliste) partage en effet une scène avec son amoureux, un moment qui les a ravis tous les deux.

"On n'a pas du tout eu envie de rire, on était vraiment dans nos rôles", a notamment avoué Laurent Gerra ce mercredi dans C à Vous, lorsqu'Anne-Elisabeth Lemoine n'a pu s'empêcher d'aborder le sujet. Toujours assez discret sur sa vie privée, il s'est d'ailleurs montré un peu gêné d'évoquer la femme qui partage sa vie depuis plus de dix ans désormais.

Un couple très discret

"C'était un choix d'Hélène, hein, moi je n'aurais jamais... Je sais qu'on dit que dans ce métier, il faut coucher, mais ce n'est pas forcément vrai ! On a été vraiment dans nos rôles, c'est pas quelque chose qui a été... ni pour faire de la pub, ni quoi que ce soit", a-t-il justifié devant l'équipe de l'émission. Un choix que la réalisatrice, assise à côté de lui, a en effet totalement assumé.

Expliquant qu'elle s'entend bien avec Christelle Bardet, elle a raconté le cheminement fait pour en arriver à proposer ce rôle à la jeune femme. "Moi ça m'amusait, on parle du couple alors je me suis dit : 'On va demander à Christelle'. J'ai adoré la diriger", a-t-elle conclu. Une présence, en tout cas, qui a dû faire plaisir à la petite Célestine, leur fille de deux ans et demi !

Et qui a dû rassurer Laurent Gerra, qui a admis avoir été "intimidé" par Catherine Frot, actrice césarisée qui jouait à ses côtés. Dans le reste de la distribution, on trouvait par ailleurs Antoine Duléry et Lola Dewaere.