"C'est grâce à vous" : Laurent Gerra en couple avec Christelle Bardet, cet animateur culte décisif dans leur histoire

On l'a vu au bras de Virginie Lemoine. On l'a vu au cou de la comédienne Mathilde Seigner. Laurent Gerra été en couple avec la chanteuse québécoise Linda Lemay à partir de l'année 2001. Pourtant, depuis 2012, c'est une autre femme qui lui rend le sourire. L'humoriste, et célèbre imitateur télévisé, est in love de la journaliste Christelle Bardet et vit une idylle implacable avec elle depuis plus d'une décennie. Ensemble, ils ont accueilli une petite fille prénommée Célestine, en août 2020, qui a tout simplement bouleversé leur vie.

Célestine est un petit bébé miracle puisqu'elle est née en plein milieu de la pandémie de Covid-19. Ce qui veut dire qu'elle a eu l'incroyable opportunité d'avoir ses parents à ses côtés lors de ses premiers mois. Alors qu'ils mènent habituellement, chacun, une carrière plus ou moins mouvementée. "J'ai eu la chance de la voir évoluer au quotidien, de l'observer, d'en profiter pleinement. Je n'aurais pas pu assister à tout ça si j'avais dû aller travailler à Paris, expliquait Laurent Gerra au magazine Télé Star. Maintenant, c'est beaucoup plus dur de la laisser. J'ai du mal à me détacher d'elle. Partir trois semaines en tournée sans rentrer, ça me pèse. Alors qu'avant, je n'y pensais pas."

C'est grâce à vous

Elle est la fille unique de Laurent Gerra, qui n'aurait pas forcément pensé, un jour, devenir papa. Sa rencontre avec Christelle Bardet est, après tout, un hasard total... qui a eu lieu grâce à Michel Drucker. C'est ce qu'il assurait, en tout cas, sur le plateau de son émission Vivement Dimanche en février 2019. "Vous êtes Lyonnaise. Vous avez fait des études de communication et à une époque vous occupiez la presse magazine dans le secteur médical, rappelait-t-il. Et un jour, c'était à Nantes, on présentait Tenue de soirée et vous étiez là. Vous avez rencontré Laurent Gerra et vous ne vous êtes jamais quittés depuis." "Voilà, c'est grâce à vous Michel !", avait-elle alors pudiquement répondu. Reste à savoir si le présentateur est, après coup, devenu le parrain de la petite Célestine...