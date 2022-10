"Ça me pèse" : Laurent Gerra (54 ans) évoque sa relation très fusionnelle avec sa fille Célestine, 2 ans

Elle démarre très bien dans la vie

Depuis, la situation sanitaire est sous contrôle. De quoi le frustrer, lui qui est désormais contraint depuis l'année dernière de reprendre sa vie professionnelle d'antan et donc par conséquent de consacrer moins de temps à sa fille. "Maintenant, c'est beaucoup plus dur de la laisser. J'ai du mal à me détacher d'elle. Partir trois semaines en tournée sans rentrer, ça me pèse. Alors qu'avant, je n'y pensais pas", a-t-il confié.

Mais l'ex-compagnon de Mathilde Seigner, avec qui il était récemment en froid, ne sait pas pour autant si sa fille a fait de lui "un papa gaga" ou non. "En tout cas, j'ai beaucoup de chance de l'avoir dans ma vie" a-t-il assuré, avant de citer les multiples talents de sa fille, malgré son jeune âge. "Je la trouve drôle, elle mange de tout, y compris de la cancoillotte (spécialité fromagère de sa région natale, ndlr). Ça me met en joie. Elle est mélomane aussi : elle réclame du Mozart. Je trouve qu'elle démarre très bien dans la vie" a détaillé l'imitateur. Un parent fier de son enfant, cela n'a pas de prix !