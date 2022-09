Laurent Gerra et son ex Mathilde Seigner : cette phrase qu'elle ne lui a pas pardonné

Avec Mathilde Seigner et Laurent Gerra, à l'écran ce soir dans la série Les Combattantes sur TF1, l'expression "L'amour dure trois ans" - qui est également le titre du célèbre film réalisé par Frédéric Beigbeder avec Gaspard Proust et Louise Bourgoin en 2011 - prend tout son sens. Ils avaient en effet entamé une relation en 1998 avant d'y mettre un terme en 2001. Mais plus récemment, en janvier 2018, le duo était à nouveau et soudainement au centre de l'attention. Non pas pour un projet de film, de série ou autre, mais en raison d'une déclaration de l'imitateur qui avait fait grincer des dents son ex-compagne.

"En 2018, je vais pouvoir m'occuper de tous les Gnafron et de Mathilde Seigner qui roule bourrée" avait-il lancé sur les ondes de RTL, alors qu'il imitait le Ministre de l'Intérieur de l'époque Gérard Collomb. "J'ai trouvé que ça manquait d'élégance. De plus, ce n'était pas très drôle... mais je lui ai dit directement" rétorquait l'actrice de Camping dans les colonnes de Gala. Pour rappel, la maman de Louis (né en 2007 de sa relation avec le caméraman Mathieu Petit) avait été arrêtée quelques jours plus tôt, soit le 28 décembre 2017, pour conduite en état d'ébriété, suite à une soirée très alcoolisée dans un restaurant parisien.

J'ai fait une énorme bêtise

Elle avait percuté la barrière du lycée Henri IV à Paris avant d'être retrouvée avec 2,2 grammes d'alcool dans le sang. "J'ai eu peur. Si je recon­duis un jour, je ne repren­drai plus jamais le volant en ayant picolé. J'aurais pu renverser quelqu'un, j'aurais pu me faire mal, je sais que j'ai fait une énorme bêtise" avait-elle regretté pour Gala après cette soirée agitée et seize heures de garde à vue. Elle risquait dans un premier temps une peine de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende avant d'être finalement condamnée à une peine de trois mois de prison avec sursis en février 2018 après avoir plaidé coupable.